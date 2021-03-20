Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы "по ошибке", о самых распространенных видах этой аферы РИА "Новости" рассказали эксперты и представители банков.
В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы "ошибочного" перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть. А позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор, напоминает глава службы информационной безопасности ГК "Элекснет" (входит в группу МКБ) Иван Шубин.
Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал РИА "Новости" замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.
"Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили", — отмечает он.
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