Раскрыты главные схемы мошенников с переводами «по ошибке»

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы "по ошибке", о самых распространенных видах этой аферы РИА "Новости" рассказали эксперты и представители банков.

В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы "ошибочного" перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть. А позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор, напоминает глава службы информационной безопасности ГК "Элекснет" (входит в группу МКБ) Иван Шубин.

Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал РИА "Новости" замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

"Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили", — отмечает он.