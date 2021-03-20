Торговлей детьми в Красноярске занималась женщина-следователь

В Красноярске задержано пять человек по статье "Торговля людьми". Продажей младенцев за рубеж иностранцам занималась целая организация.

Во главе бизнеса стояли муж и жена Станислав и Евгения Гончаровские, причем Евгения раньше была следователем по особо важным делам. Они находили женщин, согласных стать суррогатными матерями, и отправляли в Камбоджу на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Те рожали уже в Красноярске.

Младенцев в обмен на 850 тысяч рублей женщины передавали Станиславу, который, в свою очередь, отдавал их новым родителям-иностранцам. Сейчас установлено местонахождение 19 таких младенцев, направленных в дом малютки. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Ранее по этому делу задержали троих россиян и гражданку одной из республик ближнего зарубежья, отдавшую своего ребёнка.