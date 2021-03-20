Полиция задержала на рельсах метро человека в буденновке

Мужчина в форме красноармейца времен Гражданской войны ходил по путям метрополитена и попал на видео, уже опубликованное в Сети.

Красноармеец гуляет по рельсам в московском метро

Его обнаружили на станции "Улица Старокачаловская". Судя по кадрам, странный человек намеревался уйти в перегонный тоннель, но этого ему не дали сделать сотрудники полиции. Одному из них пришлось спрыгнуть на пути и силой вытащить "красноармейца" на платформу.

О том, что было с ними дальше, на данный момент неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" писала, как форвард ФК "Спартак" Квинси Промес рассказывал о том, как однажды испугался, попав в московское метро.