Десять лет лишения свободы получил в США россиянин Сергей Медведев за совершение киберпреступлений в составе преступной группы Infraud Organization.
В интернет-сообществе он был известен как "Стелс", "Сегмед" и "Серж-медведь". Свою вину Медведев признал. Участники фирмы скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение.
Ущерб от противозаконных деяний состав 568 млн долларов.
В последнее время имена русских хакеров все чаще звучат в стенах американских судов. Так, молодой человек по имени Егор Крючков признал себя виновным в попытке кибератаки на компанию, принадлежащую Илону Маску.
Последний прокомментировал грядущую «посадку» в Twitter почти русскими словами: «Преступленiе и Наказанiе».
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