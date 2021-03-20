Россиянин "Серж-медведь" попал за решетку на 10 лет за хакерство

Десять лет лишения свободы получил в США россиянин Сергей Медведев за совершение киберпреступлений в составе преступной группы Infraud Organization.

В интернет-сообществе он был известен как "Стелс", "Сегмед" и "Серж-медведь". Свою вину Медведев признал. Участники фирмы скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение.

Ущерб от противозаконных деяний состав 568 млн долларов.

В последнее время имена русских хакеров все чаще звучат в стенах американских судов. Так, молодой человек по имени Егор Крючков признал себя виновным в попытке кибератаки на компанию, принадлежащую Илону Маску.

Последний прокомментировал грядущую «посадку» в Twitter почти русскими словами: «Преступленiе и Наказанiе».