Американский метеорологический спутник, находящийся на околоземной орбите, взорвался и распался на осколки.
Как сообщает издание "Свободная пресса", о происшествии сообщили в 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. Известно, что спутник был неработающим.
"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 7:11 UTC 10 марта. NOAA 17 был выведен из эксплуатации в 2013 году. Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением", — цитирует издание сообщение американского ведомства.
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