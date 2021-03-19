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Американский спутник взорвался на орбите

Происшествия

Американский метеорологический спутник, находящийся на околоземной орбите, взорвался и распался на осколки.

Как сообщает издание "Свободная пресса", о происшествии сообщили в 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. Известно, что спутник был неработающим.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 7:11 UTC 10 марта. NOAA 17 был выведен из эксплуатации в 2013 году. Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением", — цитирует издание сообщение американского ведомства.

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Автор: Максим Щегольков
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