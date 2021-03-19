Обокравшего умиравшего правосудие нашло через девять месяцев

Девять месяцев понадобилось омской полиции, чтобы найти человека, обокравшего умирающего на улице военнослужащего.

Как сообщает УМВД региона, сам преступление произошло в июле 2020 года. 31-летний мужчина внезапно скончался во время пробежки на спортплощадке одного из лицеев. Камера зафиксировала, как к нему подходят двое, но не оказывают никакой помощи, а один из них что-то похищает.

И в итоге по итогам розыскных мероприятий оказался задержан житель Омска 41 лет от роду, неоднократно судимый за тяжкие преступления. Следствие установило, что украденный у военного дешевый телефон он сломал и выбросил. Сообщается также, что покойного звали Артем Ермаков, и он служил штурманом в космических войсках. Умер он от остановки сердца, оставив семью и ребенка.

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