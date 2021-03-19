СМИ сообщили о поимке "русских шпионов" в Болгарии

На территории Болгарии задержали группу граждан, которые занимались шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации.
Как сообщает телеканал BNT, операция по их поимке была полностью секретной. Обыски состоялись сразу по нескольким адресам на юге Софии и около Перника. Официальные источники, включая МВД, эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Также ряд данных говорит о том, что россиян среди тех, кого задержали, нет, зато есть те, кто работал в качестве государственного служащего и имел доступ к секретным материалам.
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