СМИ сообщили о поимке "русских шпионов" в Болгарии

На территории Болгарии задержали группу граждан, которые занимались шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации.

Как сообщает телеканал BNT, операция по их поимке была полностью секретной. Обыски состоялись сразу по нескольким адресам на юге Софии и около Перника. Официальные источники, включая МВД, эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Также ряд данных говорит о том, что россиян среди тех, кого задержали, нет, зато есть те, кто работал в качестве государственного служащего и имел доступ к секретным материалам.