Виновным в попытке кибератаки на сервера компании в американском штате Невада признал себя россиянин по имени Егор Крючков.
По данным Министерства юстиции США, лето прошлого года он и его сообщники пытались нанять сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносную программу в ее компьютерную систему. Таким образом, Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом шантажировать раскрытием его тайн.
К этому свое слово добавил основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей, расположенное как раз в штате Невада.
Ранее "Правда.Ру" писала, как хакеры получили доступ к личным данным персонала компании Tesla.
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