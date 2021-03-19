Гражданин РФ хотел "пролезть" в сервера предприятия Илона Маска

Виновным в попытке кибератаки на сервера компании в американском штате Невада признал себя россиянин по имени Егор Крючков.

По данным Министерства юстиции США, лето прошлого года он и его сообщники пытались нанять сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносную программу в ее компьютерную систему. Таким образом, Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом шантажировать раскрытием его тайн.

К этому свое слово добавил основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей, расположенное как раз в штате Невада.

Ранее "Правда.Ру" писала, как хакеры получили доступ к личным данным персонала компании Tesla.