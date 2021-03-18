В Омской области правоохранители проверяют информацию об избиении школьника указкой во время урока.
Как сообщает RT, соответствующая информация появилась в соцсетях и некоторых СМИ.
"Проводится доследственная проверка по информации, размещённой в социальной сети и в СМИ, о том, что в школе в селе Усть-Заостровка учительница на уроке указкой нанесла побои ученику, а после уроков мальчика избили одноклассники", — цитирует издание пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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