Женщина убила сожителя и спрятала труп в холодильнике в Красноярске

В Красноярске местная жительница убила своего сожителя и спрятала его тело в холодильнике.

Как сообщает РИА "Новости", убийство было совершено в ночь на 8 марта.

"По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 2021 года 39-летняя женщина употребляла спиртные напитки со своим 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого женщина ножом нанесла потерпевшему смертельный удар в область груди. Через восемь дней с целью сокрытия следов преступления она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что грузчики поинтересовались у женщины, почему из холодильника течёт кровь, в ответ на что она рассказала им о произошедшем. Грузчики вызвали полицейских, после чего женщину задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.