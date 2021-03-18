В Туле в заведённом автомобиле были обнаружены тела троих погибших, в том числе, ребёнка.
Как сообщает издание vesti. ru, инцидент произошёл в районе дома №98 по улице Болдина. В автомобиле с работающим двигателем обнаружили трупы людей, в том числе, полуторагодовалого ребёнка. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавших. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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