Тела троих погибших обнаружили в заведённой машине в Туле

В Туле в заведённом автомобиле были обнаружены тела троих погибших, в том числе, ребёнка.

Как сообщает издание vesti. ru, инцидент произошёл в районе дома №98 по улице Болдина. В автомобиле с работающим двигателем обнаружили трупы людей, в том числе, полуторагодовалого ребёнка. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавших. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.