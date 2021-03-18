Мужчину задержали в Подмосковье за убийство сестры

В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной сестры.

Как сообщает РБК, мужчина набросился на сестру с ножом во дворе одного из жилых домов в Котельниках. От полученных ран женщина скончалась на месте.

"Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса, — рассказала РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, — криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъят нож и видео с камер наблюдения, допрашиваются родственники, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.