В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной сестры.
Как сообщает РБК, мужчина набросился на сестру с ножом во дворе одного из жилых домов в Котельниках. От полученных ран женщина скончалась на месте.
"Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса, — рассказала РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, — криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъят нож и видео с камер наблюдения, допрашиваются родственники, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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