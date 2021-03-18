В Самарской области в результате ДТП между легковым автомобилем и грузовиком погибли три человека.
Как сообщает РИА "Новости", трагическое происшествие случилось в 04:10 в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал".
"По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — цитирует агентство сообщение регионального управления МВД.
Известно, что все пострадавшие скончались до прибытия медиков. О состоянии водителя грузового автомобиля в настоящее время информации нет.
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