Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

В Самарской области в результате ДТП между легковым автомобилем и грузовиком погибли три человека.

Как сообщает РИА "Новости", трагическое происшествие случилось в 04:10 в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал".

"По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — цитирует агентство сообщение регионального управления МВД.

Известно, что все пострадавшие скончались до прибытия медиков. О состоянии водителя грузового автомобиля в настоящее время информации нет.