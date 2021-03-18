Вертолёт спецназа разбился в Афганистане

В результате крушения вертолёта афганского спецназа погибли девять человек.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла в провинции Вардак.

"К сожалению, вертолет Ми-17… разбился прошлой ночью в округе Бехсуд в провинции Вардак. В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения", — цитирует агентство сообщение военного ведомства Афганистана.

Местный житель в округе Бехсуд сообщил РИА "Новости", что вертолёт был ночью сбит боевиками.