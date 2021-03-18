В Новгородской области задержан глава Солецкого района Александр Котов. Главу и его заместителя задержали прямо на рабочих местах.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в Следственном комитете, чиновника и его заместителя подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, глава района и его заместитель разрешили гендиректору крупной дорожной компании добывать на территории муниципалитета гравий и песок. В то же время, у чиновников не было полномочий на выдачу подобного рода разрешений.
В настоящее время глава района и его заместитель задержаны, с ними работают следователи.
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