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Анонимные сообщения о бесхозных предметах получили в Перми

Происшествия

В Перми экстренные службы получили анонимные сообщения о бесхозных предметах в административных зданиях.

Как сообщает ТАСС, сообщения поступили утром 18 марта. После их получения была проведена эвакуация людей из зданий, проведена проверка.

"В 10.40 [08:40 мск] был дан отбой оперативным службам, информация о бесхозных предметах в зданиях не подтвердилась. Угрозы населению нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимного сообщения", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства безопасности Пермского края.

В настоящее время полицейские устанавливают личность отправителя сообщений.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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