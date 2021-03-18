Анонимные сообщения о бесхозных предметах получили в Перми

В Перми экстренные службы получили анонимные сообщения о бесхозных предметах в административных зданиях.

Как сообщает ТАСС, сообщения поступили утром 18 марта. После их получения была проведена эвакуация людей из зданий, проведена проверка.

"В 10.40 [08:40 мск] был дан отбой оперативным службам, информация о бесхозных предметах в зданиях не подтвердилась. Угрозы населению нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимного сообщения", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства безопасности Пермского края.

В настоящее время полицейские устанавливают личность отправителя сообщений.