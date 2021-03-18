Стала известна дата рассмотрения дел в отношении Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге Октябрьский суд назначил дату рассмотрения административных дел в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана.

как сообщает "Интерфакс", административные материалы в отношении Ройзмана рассмотрят 26 марта. Известно, что в суд дела поступили 17 марта.

Евгения Ройзмана задержали 13 марта на съезде муниципальных депутатов в Москве, тогда были задержаны около 200 человек. В столичном главке МВД рассказали, что во время мероприятия задержали нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, среди которых были участники организации, признанной нежелательной для России. Протоколы в отношении задержанных были составлены по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

По возвращению в Екатеринбург Ройзмана ознакомили с составленными на него протоколами об участии в акциях в поддержку Навального.