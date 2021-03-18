В Новочебоксарске школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана".

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел утром 18 марта на улице Винокурова. Мальчик упал на припаркованную во дворе дома "Газель". По информации pg21. ru, ребёнок выжил, его доставили в реанимацию.

Telegram-канал Mash сообщает, что пострадавший предварительно оставил записку.

"Мама, папа, я вас очень сильно люблю, и не надо плакать, хорошо? У меня есть к вам просьба: когда Саша вырастет, не надо ей говорить, что у неё был старший брат, а скажите ей только в 18 лет. Мама, спасибо, что ты мне подарила детство. Папа, ты, пожалуйста, не плачь, хорошо, и да, я сброшусь с крыши, потому что я Андрею сказал: если ты поженишься с Соней, то я сброшусь с крыши, и если ты ей расскажешь, то я точно сброшусь. Андрей не поверил в мои слова, посчитал их шуткой и сказал ей, а я пошёл на 25-этажку спрыгивать с крыши. Вы потом скажете, зачем ты сбросился с крыши, а я вам скажу - я дал слово пацана!", - приводит текст записки Mash.