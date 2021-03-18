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Сильное землетрясение произошло в Средиземном море

Происшествия » Глобальные » Стихии

Сильное землетрясение произошло в Средиземном море у побережья Алжира.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,7. Согласно данным учреждения, эпицентр сейсмособытия располагался в 23 километрах к северо-востоку от портового города Беджая, население которого составляет 164 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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