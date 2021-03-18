Сильное землетрясение произошло в Средиземном море у побережья Алжира.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,7. Согласно данным учреждения, эпицентр сейсмособытия располагался в 23 километрах к северо-востоку от портового города Беджая, население которого составляет 164 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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