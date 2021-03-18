Сибирячка убила и расчленила своего сожителя, но далеко не увезла

Шокирующая криминальная история произошла в Красноярске. Женщина 39 лет убила своего молодого сожителя, как потом призналась, по малозначительному поводу — пырнула в сердце ножом.

Это произошло в ночь на 8 марта, а через восемь дней дама поняла, что следы преступления надо скрывать. Она расчленила тело, положила его фрагменты в пакеты, спрятала всё это в холодильник, который и попросила доставить на другой конец города на грузовом такси.

По дороге грузчики заметили кровь, текущую из холодильника. Тогда женщина во всём призналась на месте. Прибывшие следователи возбудили уголовное дело. Прочие обстоятельства преступления устанавливаются.

Как ранее писала "Правда.Ру", сравнительно недалеко, в Омске, в квартире одного из жилых домов в наполненной ванне было обнаружено тело восьмимесячного младенца.