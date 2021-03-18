Мошенники выдают себя за лотерейные агентства

Журналисты обнаружили новый вид мошенничества: преступники, выдавая себя за лотерейные организации, предлагают бесплатный билет. Он оказывается выигрышным, и чтобы получить денежный приз, на специальном сайте предлагают ввести данные банковской карты.

В частности, несколько таких писем получил корреспондент РИА "Новости". Отправителем является несуществующая компания ОАО "Гослото", а в тексте письма она представляется "Русским лото". Весьма подозрительны и адреса, с которых приходят письма: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.

По словам сотрудников крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото", в Сети несколько тысяч подобных ресурсов. Рекомендуется смотреть номера и адреса, откуда приходят письма, отсеивать странные и сомнительные.

Ранее также выяснилось, что мошенники рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт суд.