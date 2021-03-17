Иркутчанин сделал заложником собственного двухлетнего ребенка

39-летний житель Иркутска устроил дебош, удерживая дома жену и двухлетнего ребенка. Мужчина угрожал устроить самосожжение.

По данным ГУ МВД региона, ранее судимый гражданин пребывал в неадекватном состоянии. Информация об угрозе жизни женщины и ребенка появилась в соцсетях, и успокаивать безумца выехала оперативная группа.

В итоге тот выгнал жену на улицу и заперся с ребенком. В процессе переговоров он согласился вручить мальчика адвокату. Через некоторое время его задержала полиция. Гражданину предстоит психиатрическая экспертиза.

В декабре 2020 года в Париже мужчина захватил заложников в офисе одной из компаний, и среди них была его супруга.