39-летний житель Иркутска устроил дебош, удерживая дома жену и двухлетнего ребенка. Мужчина угрожал устроить самосожжение.
По данным ГУ МВД региона, ранее судимый гражданин пребывал в неадекватном состоянии. Информация об угрозе жизни женщины и ребенка появилась в соцсетях, и успокаивать безумца выехала оперативная группа.
В итоге тот выгнал жену на улицу и заперся с ребенком. В процессе переговоров он согласился вручить мальчика адвокату. Через некоторое время его задержала полиция. Гражданину предстоит психиатрическая экспертиза.
В декабре 2020 года в Париже мужчина захватил заложников в офисе одной из компаний, и среди них была его супруга.
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