Три человека отравились угарным газом в Тульской области

В Тульской области семья из трёх человек отравилась угарным газом. Все трое погибли.

Как сообщает издание riafan. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, трупы родителей и бабушки обнаружила девочка, вернувшаяся домой. В качестве предварительной версии произошедшего правоохранители рассматривают отравление угарным газом, на месте происшествие было обнаружено его значительно скопление.

В настоящее время причины появления газа устанавливают полицейские, специалисты обследуют газовое оборудование.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.