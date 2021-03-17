В Тульской области семья из трёх человек отравилась угарным газом. Все трое погибли.
Как сообщает издание riafan. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, трупы родителей и бабушки обнаружила девочка, вернувшаяся домой. В качестве предварительной версии произошедшего правоохранители рассматривают отравление угарным газом, на месте происшествие было обнаружено его значительно скопление.
В настоящее время причины появления газа устанавливают полицейские, специалисты обследуют газовое оборудование.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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