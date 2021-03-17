В Перми мужчина избил 11-летнего мальчика в лифте. Расследованием инцидента занимается полиция.
Как сообщает "Российская газета", на видео опубликованном в соцсетях, видно, как три подростка ехали в лифте. В какой-то момент в кабину зашёл мужчина и что-то сказал детям, а затем начал избивать одного из них.
В региональном управлении МВД сообщили, что в настоящее время личность нападавшего установлена. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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