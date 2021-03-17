В Московской области подросток покончил с собой после ссоры со своей матерью.
как сообщает "Московский комсомолец", трагедия произошла в Балашихе. У ребёнка были проблемы с учёбой. В последней четверти он получил отметку "неудовлетворительно" по шести предметам. Кроме того, накануне происшествия мальчик снял шесть тысяч рублей с карты родителей и потратил их на онлайн-игры.
Пропажу денег обнаружила его мать. Женщина облила сына холодной водой, а после заявила, что он никому не нужный изгой. Мальчик пообщался с другом, но поддержки у него не нашёл.
Спустя некоторое время мать обнаружила своего сына мёртвым.
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