Подростки разбили постамент памятника Гагарину в Оренбурге

В Оренбурге устанавливают личности подростков, разбивших постамент памятника Юрию Гагарину.

Как сообщает РИА "Новости", по камерам наблюдения удалось установить, что постамент повредили трое мальчиков.

"Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту", — цитирует агентство сообщение мэра города Владимира Ильиных.

В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция.