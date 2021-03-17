Машина из состава ЗРК С-300 попала в ДТП в Подмосковье

Машина из состава зенитного ракетного комплекса С-300 попала в аварию в Московской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл на трассе А-107 в Подмосковье.

"Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение", — сообщил ТАСС источник.

В настоящее время на месте работают специалисты военной автоинспекции. Известно, что в результате аварии никто не пострадал. Движение транспортных средств запущено в объезд места ДТП.