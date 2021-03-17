Тело младенца обнаружили в наполненной ванне в квартире в Омске

В Омске в квартире одного из жилых домов в наполненной ванне обнаружено тело восьмимесячного младенца.

Как сообщает издание РИА "Новости", по предварительным данным, к смерти ребёнка причастна его 27-летняя мать. Она скончалась в больнице на следующий день после того, как было обнаружено тело её сына.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13 марта 2021 года в квартире дома в Кировском округе города Омска тела восьмимесячного ребенка, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — цитирует агентство сообщение Следственного комитета.