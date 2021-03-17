В Оренбурге правоохранители проводят проверку после отравления бездомных собак.
Как сообщают "Аргументы и факты", фото трупов бродячих животных были опубликованы в одной из соцсетей. Автор поста утверждает, что собак в одном из дворов отравили неизвестные.
"Присутствовали дети, подростки, рассказывающие в красках, что съели животные. Написаны заявления, засняты последствия, зафиксированы, приезжала полиция. Одну удалось спасти. Тронули собак, не угрожающих никому! Я бы не хотела, что бы мой ребёнок видел расправу такую, ходя около трупов и говоря их имена, рассказывая, как умирала каждая", -цитирует АиФ автора поста.
В региональном главке МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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