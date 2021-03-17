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Мужчина убил друга из-за спора о нарезке сала в Волгоградской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Волгоградской области мужчина убил друга во время застолья из-за спора о способе нарезки сала.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Котельниковском районе. Местный житель распивал спиртное с приятелем. В ходе застолья между ними возник конфликт из-за нарезки сала и хозяин жилища несколько раз ударил ножом гостя. Последний скончался на месте.

"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", — цитирует издание руководителя межрайонного управления СК по региону Хонгора Муджикова.

Подозреваемому грозит до 15-лет лишения свободы.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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