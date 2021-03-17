Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство".
Как сообщает ТАСС, задержанный готовил теракт в местах массового пребывания людей в республике.
"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
По адресу у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, флаг запрещённой организации, а также карту Майкопа с отметками предполагаемых мест преступлений. У мужчины также изъяли средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора и поддельные документы.
Отмечается, что задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа.
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