Житель Петербурга до смерти избил мужчину на парковке в Москве

В Москве житель Санкт-Петербурга до смерти избил на парковке незнакомого мужчину.

Как сообщает издание govoritmoskva. ru, инцидент произошёл на улице Довженко, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник выходит из автомобиля каршеринга и безо всякой причины набрасывается на прохожего. Нападавший избивал мужчину руками и ногами, а затем достал из сумки молоток и несколько раз ударил им свою жертву.

От полученных повреждений потерпевший скончался. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Он рассказал, что напал на мужчину, так как тот показался ему "ведьмой".

В настоящее время ведётся следствие, подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.