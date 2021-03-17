В Липецкой области у депутата обнаружили арсенал оружия времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает "Комсомольская правда", оружие было обнаружено у народного избранника одного из поселений Воловского района.
Известно, что у мужчины изъяли немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшаяся миномётная мина, 10 килограммов взрывчатого вещества, добытого из боеприпасов, а также почти 300 патронов "Маузер" для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулемётов и другое оружие.
Проведённая экспертиза показала, что оружие пригодно для использования по прямому назначению.
Народный избранник рассказал, что самостоятельно проводил раскопки и собирал коллекцию оружия и боеприпасов, которая хранилась в гараже и старом доме его родителей.
Теперь депутату грозит до пяти лет лишения свободы.
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