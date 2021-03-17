В Нижневартовске поймали медведя, который разгуливал по улицам города и пугал местных жителей.
Как сообщает URA. RU, по предварительным данным, животное сбежало из местной гостиницы, где содержалось в клетке с другими медведями. Разгуливающего медведя заперли на территории предприятия "Нижневартовскремсервис".
"По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет", — сообщили URA. RU в городской мэрии.
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого медведь преследует мужчину, однако последний успевает убежать от хищника.
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