Медведя, испугавшего жителей Нижневартовска, поймали

В Нижневартовске поймали медведя, который разгуливал по улицам города и пугал местных жителей.

Как сообщает URA. RU, по предварительным данным, животное сбежало из местной гостиницы, где содержалось в клетке с другими медведями. Разгуливающего медведя заперли на территории предприятия "Нижневартовскремсервис".

"По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет", — сообщили URA. RU в городской мэрии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого медведь преследует мужчину, однако последний успевает убежать от хищника.