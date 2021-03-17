В Лесосибирске пожар унёс жизни четверых детей

В Красноярском крае четверо детей погибли во время пожара в многоквартирном доме.

Как сообщает RT, трагедия произошла в Лесосибирске.

"Произошёл пожар в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. В результате пожара пострадали шесть человек, из них четыре человека погибли (дети двух, пяти, десяти, 17 лет), травмированы два человека, из них один ребёнок 12 лет. Пожар локализован на площади 60 кв. м.", — цитирует РИА "Новости" сообщение регионального управления МЧС.

Отмечается, что в настоящее время возгорание ликвидировано. Специалисты устанавливают причины пожара.