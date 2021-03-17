В Приморском крае двое горняков оказались заблокированы на руднике из-за аварии. Проводится спасательная операция.

Инцидент произошёл на руднике в Дальнегорске.

"17 марта в 08:39 (01:39 мск) в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорске.

В 08:40 (01:40) к указанному месту убыли группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и две единицы техники", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.