В Приморском крае двое горняков оказались заблокированы на руднике из-за аварии. Проводится спасательная операция.
Инцидент произошёл на руднике в Дальнегорске.
"17 марта в 08:39 (01:39 мск) в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорске.
В 08:40 (01:40) к указанному месту убыли группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и две единицы техники", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
По некоторым данным, в руднике остаются заблокированными двое горняков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.