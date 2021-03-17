Под Курском мать пыталась сжечь сына заживо

Жительница Курской области попыталась сжечь заживо своего восьмилетнего сына. Против нее возбуждено уголовное дело.

Как утверждают следователи, 31-летняя женщина поссорилась с ребенком, в ходе препирательств они оказались во дворе, где мать облила мальчика горючей жидкостью и подожгла. Хватило ее ненадолго - она сбила огонь и связалась с медиками. В итоге ребенка увезли в больницу с ожогами третьей степени.

Причины столь страшного поступка в настоящий момент выясняют следователи. Решается вопрос о помещении матери под стражу.

Ранее многодетную мать на Сахалине обвинили в том, что из-за ее халатности три ее ребенка умерли на пожаре от угарного газа.