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В Томске не смогли начать процесс над бывшим мэром из-за его болезни

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Томске началось рассмотрение районным судом дела главы города Ивана Кляйна, которого обвиняют в коррупции.

В Томске не смогли начать процесс над бывшим мэром из-за его болезни

Впрочем, по данным "Интерфакса", сразу же стало известно, что немолодой мужчина находится на лечении в НИИ онкологии, и чтобы он справился с хирургическими осложнениями, понадобится около трех недель.

"В отсутствие Кляйна, считаем, невозможно рассматривать дело", — полагает адвокат Марина Вихлянцева.

Уголовный процесс, в настоящее время отложенный судьей до 8 апреля, начался по факту превышения должностных полномочий. По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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