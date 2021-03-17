Многодетную мать обвиняют в гибели трёх детей при пожаре на Сахалине

На Сахалине многодетную мать обвинили в безответственных действиях, которые привели к гибели трех ее малолетних детей во время пожара.

По версии следствия, женщина закрыла их в квартире без присмотра взрослых. Когда произошло возгорание, дети отравились продуктами горения. Известно, что ранее еще трех детей у женщины изъяли органы опеки — один из них сейчас в детдоме, еще двоих смогли пристроить в приемные семьи.

Также председателю комиссии по делам несовершеннолетних Томаринского района выдвинули обвинение в халатности в связи с той же самой семьей. Она без достаточных оснований изъяла семью из банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении, утверждают следователи.

Ранее сообщалось о гибели сразу четырех детей из одной семьи при пожаре в Красноярском крае.