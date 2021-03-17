Четыре ребёнка погибли на пожаре в Сибири

Четверо детей 2, 5, 10 и 17 лет погибли на пожаре в жилом доме города Лесосибирска, что в Красноярском крае.

Еще один 12-летний ребенок, а также один взрослый получили травмы. Причины возгорания пока неизвестны. С выжившей матерью погибших детей в настоящее время занимаются психологи МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире на юге Сахалина погибли трое детей из многодетной семьи.