Четверо детей 2, 5, 10 и 17 лет погибли на пожаре в жилом доме города Лесосибирска, что в Красноярском крае.
Еще один 12-летний ребенок, а также один взрослый получили травмы. Причины возгорания пока неизвестны. С выжившей матерью погибших детей в настоящее время занимаются психологи МЧС, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире на юге Сахалина погибли трое детей из многодетной семьи.
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