Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере

По делу о мошенничестве в особо крупном размере в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, ранее работавший в одноименной спецслужбе.

По данным следствия, Першин рассказал хорошо знакомому предпринимателю, что в отношении него намерены возбудить уголовное дело. Потом он предложил посодействовать тому, чтобы дело "замяли", запросив 24 млн рублей. Предприниматель обратился в ФСБ, и дальнейшее общение происходило под контролем уже реальных работников спецслужб.

В качестве меры пресечения к Першину применили арест на два месяца.

Ранее в суд поступило уголовное дело экс-главы отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвиняют во взятке в 850 тысяч долларов.