По делу о мошенничестве в особо крупном размере в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, ранее работавший в одноименной спецслужбе.
По данным следствия, Першин рассказал хорошо знакомому предпринимателю, что в отношении него намерены возбудить уголовное дело. Потом он предложил посодействовать тому, чтобы дело "замяли", запросив 24 млн рублей. Предприниматель обратился в ФСБ, и дальнейшее общение происходило под контролем уже реальных работников спецслужб.
В качестве меры пресечения к Першину применили арест на два месяца.
Ранее в суд поступило уголовное дело экс-главы отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвиняют во взятке в 850 тысяч долларов.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.