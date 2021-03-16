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Маньяка Мохова могли видеть вместе с Ксенией Собчак

Происшествия » Человеческий фактор

СМИ сообщают о встрече так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова с телеведущей Ксенией Собчак.

Маньяка Мохова могли видеть вместе с Ксенией Собчак

В частности, «Комсомольская правда» утверждает, что недавно освободившийся из тюрьмы Мохов разговаривал с Собчак и съемочной группой в ресторане «Сахар» в Скопине. Приводится ссылка на местных жителей, которые уверяют, что съемки были и в доме самого маньяка. Фото встречи Мохова и Собчак публиковал также Telegram-канал «НеМалахов».

За участие в неком телешоу Виктор Мохов получил солидный гонорар. При этом ведущие телеканалы открестились от того, что могли его пригласить.

Журналист Владимир Познер отметил ранее, что по закону Мохова в праве приглашать на телешоу, как и он - туда идти. Хотя сам бы он маньяка не пригласил.

Мохов сидел в тюрьме за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в плену в подвале и всячески над ними измывался.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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