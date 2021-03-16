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Двое детей провалились под лёд реки в Пскове

Происшествия

В Пскове случайный свидетель пытался спасти двух провалившихся под лёд реки детей, однако сам оказался в воде.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 15 марта. Под лёд реки Великой провалились двое мальчиков 10 и 11 лет. Мимо на велосипеде проезжал 41-летний мужчина, который бросился на помощь детям, однако сам оказался в воде. Пострадавших спасли очевидцы произошедшего.

Известно, что один из школьников был доставлен в больницу с переохлаждением.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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Автор: Максим Щегольков
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