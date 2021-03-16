В Мурманской области бывшего полицейского осудили за избиение задержанного авиадебошира.
Как сообщает "Российская газета", в сентябре прошлого года полицейский доставил в отдел мужчину за дебош на борту самолёта и оскорбление сотрудников полиции. После доставления задержанного полицейский стал избивать его дубинкой, хотя он находился в наручниках и никакой опасности не представлял.
В итоге уголовное дело было возбуждено уже в отношении сотрудника полиции. Его приговорили к году лишения свободы условно.
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