В Энгельсе одиннадцатилетний мальчик свёл счёты с жизнью. Проводится проверка.
Как сообщает издание fn-volga.ru, трагедия произошла 14 марта.
"Мальчик воспитывался в благополучной семье, с одноклассниками конфликтов не было, хотя учителя отмечали проблемы с успеваемостью. Из-за этого его мама находилась в постоянном контакте с педагогами и с администрацией района.
В январе этого года подросток проходил лечение у врача-невролога, получил рекомендации пройти амбулаторное лечение в Саратовской областной психиатрической больнице. Своей бабушке вечером он рассказал, что у него случился конфликт с девушкой. Предполагается, что это могло стать причиной самоубийства.
Сейчас проводим работу с семьей, оказываем психологическую поддержку и помощь в организации похорон. В школах будет усилена работа педагогов с детьми совместно с органами опеки и комитетом по делам несовершеннолетних", — сообщил ИА "Свободные новости" заместитель главы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан.
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