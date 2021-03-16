Неизвестные слили в реку Уфу нефтепродукты

Неизвестные слили через ливневую канализацию в реку Уфу нефтепродукты. На месте работают специалисты.

Как сообщает издание utv. ru, загрязнение было обнаружено 14 марта в микрорайоне Сипайлово. Министерство природопользования и экологии Башкирии сообщает, что вдоль берега образовалась радужная лёнка, а также появились небольшие пятна.

На место выехали специалисты Минэкологии, Уфаводоканала, экстренных служб.

В настоящее время на месте происшествия установлены боновые заграждения, акватория обработана сорбентом. Отмечается, что распространение вещества остановлено, угрозы для жизни людей нет.