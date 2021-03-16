В Саратовской области фельдшера скорой помощи избили во время вызова медиков на дом.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Балашове.
"На сотрудника службы скорой помощи было совершено хулиганское нападение во время вызова на дом. В настоящий момент она находится в больнице, состояние оценивается как удовлетворительное", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального правительства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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