Фельдшера скорой помощи избили во время вызова в Саратовской области

В Саратовской области фельдшера скорой помощи избили во время вызова медиков на дом.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Балашове.

"На сотрудника службы скорой помощи было совершено хулиганское нападение во время вызова на дом. В настоящий момент она находится в больнице, состояние оценивается как удовлетворительное", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального правительства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.