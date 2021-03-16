В Южно-Сахалинске собаки в течение одного дня покусали двух детей из одной семьи.
Как сообщает РИА "Новости", сообщается, что собаки напали на детей с разницей в полчаса. Младший ребёнок получил множественные укусы на руках, ногах и щеке. Мальчика от псов спас случайный очевидец, который отогнал животных.
Старший брат в результате нападения собак получил раны на ноге.
"Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка", — сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области.
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