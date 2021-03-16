В Ярославской области офицера приговорили к штрафу за избиение солдат-срочников.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 9 января этого года. Офицер вошёл в спальное помещение, где увидел двух солдат, не вышедших на построение. Позже стало известно, что солдаты отдыхали по графику суточного патрулирования. Увидев подчинённых, командир пришёл в ярость и нанёс удары солдатам.
На следующий день офицер принёс публичные извинения пострадавшим.
"По делу в отношении майора, который нанес удары двум солдатам-срочникам, суд признал его виновным и вынес ему наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей за превышение должностных полномочий", - сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
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