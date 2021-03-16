В аэропорту Екатеринбурга был задержан экс-мэр города Евгений Ройзман.
О своём задержании политик и общественный деятель сам сообщил информационному агентству URA.RU.
"Задержали и посадили. Какой-то донос написали", — цитирует URA.RU Ройзмана.
Известно, что задержанный был отпущен спустя несколько минут после задержания.
"Составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального и отпустили", — цитирует Евгения Ройзмана издание Meduza.
Ранее Ройзмана задерживали на форуме "Муниципальная Россия". Тогда его также отпустили в день задержания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.