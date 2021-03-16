Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга был задержан экс-мэр города Евгений Ройзман.

О своём задержании политик и общественный деятель сам сообщил информационному агентству URA.RU.

"Задержали и посадили. Какой-то донос написали", — цитирует URA.RU Ройзмана.

Известно, что задержанный был отпущен спустя несколько минут после задержания.

"Составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального и отпустили", — цитирует Евгения Ройзмана издание Meduza.

Ранее Ройзмана задерживали на форуме "Муниципальная Россия". Тогда его также отпустили в день задержания.